CATALDI, Eroe di giornata: primo a soccorrere Bove

Quello che doveva essere un pomeriggio di calcio e di grande festa si è trasfermato in una giornata fatta di ansie e preoccupazioni per le condizioni di Edoardo bove, che al 17' minuto si è accasciato nel terreno di gioco del Franchi a causa di un malore. Nonostante dei soccorsi immediati, il vero eroe di giornata è stato Danilo Cataldi. Il centorcampista ex Lazio è stato il primo a prestare soccorso al compagno di squadra, compiendo la classica manovra che si fa alla lingua per evitare che questa vada all'indietro e possa provocare soffocamento. Una prontezza di nervi decisiva da parte di Cataldi, che ha evitato conseguenze ben più gravi.