CASTROVILLI, Riscatto tra dribbling e carattere

Se quella vista ieri a Reggio Emilia è già la miglior versione stagionale di Gaetano Castrovilli forse è ancora troppo presto per poterlo dire. Ma di sicuro, numeri alla mano, la prova offerta ieri dal numero 10 viola ci va molto vicino. Come spiega la Lega di Serie A attraverso il suo match report relativo alla sfida di ieri contro il Sassuolo, il talento pugliese ha giocato 63 palloni (il terzo giocatore della sua squadra, dietro solo a Martinez Quarta e Biraghi), con due tiri in porta e addirittura 17 passaggi nella tre-quarti riusciti. Buoni anche i dati legati agli spunti di “personalità”, con 5 dribbling effettuati (più di qualsiasi giocatore sceso in campo ieri al Mapei), pur al netto della tanta pressione ricevuta: “Castro” infatti è stato il quarto giocatore viola più marcato fisicamente dal Sassuolo.