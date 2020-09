CASTROVILLI, Lascia il ritiro azzurro: ecco perché

La Nazionale è in partenza per l'Olanda facendo tappa stasera a Venezia da dove domani partirà per Amsterdam ma Gaetano Castrovilli non farà parte del gruppo azzurro in trasferta. Il giocatore ha infatti lasciato il ritiro perché secondo quanto appreso da Firenzeviola ha accusato un lieve dolorino che ha convinto il ct Mancini a non rischiarlo e a rimandarlo alla Fiorentina, anche per i controlli del caso, senza fargli affrontare una inutile trasferta. Con il campionato alle porte lo staff azzurro ha lasciato andare i giocatori non al meglio o infortunati, proprio per non rischiare ulteriormente la situazione.

Il dolore accusato - viene chiarito in seguito - è una tendinite di lieve entità, dovuta ai sovraccarichi di lavoro di inizio stagione.