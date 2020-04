CASTELLACCI, Atleti con covid: ora test approfonditi

L’ex medico sociale della Nazionale italiana Enrico Castellacci ha parlato del problema coronavirus legato al momento del calcio e della possibile ripartenza. Ecco le sue parole: “A giro vedo tanta preoccupazione, ci sono mille polemiche e discussioni su questo tema, non si riesce a trovare il bandolo della matassa. La situazione è drammatica, siamo ancora lontani dalla fine di questa pandemia. Si danno delle date per il futuro ma il senso civico ci devono far capire che dobbiamo ancora rischiare i meno possibile. Il Bayern già al lavoro? Non sono molto d’accordo: il calcio è uno sport di contrasti, prima o poi una partitella andrà fatta… Pensiamo poi alle squadre di C: hanno le stesse potenzialità dei club di A, anche solo di sanificare gli ambienti. Sono i medici che devono decidere quando ricominciare, non certo i dirigenti. La ripresa produttiva sarà prima di quella sportiva: senza di quella si rischia la povertà. Cosa rischia un calciatore positivo al covid-19? Sugli studi delle autopsie si evince che questo virus può danneggiare altri organi come fegato, reni e cuore: un medico sportivo deve sapere se un atleta ha avuto cicatrici altrove. Ecco perché dico che servono test approfonditi con una nuova idoneità sportiva".