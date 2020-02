CASO PELÙ, Rettifica di FV sulle sue dichiarazioni

Nel corso della giornata di ieri sulla nostra testata sono apparse alcune presunte dichiarazioni del noto cantante e sostenitore viola Piero Pelù, il quale avrebbe reso pubblico di aver ricevuto in passato minacce di morte da parte di alcune frange di tifosi della Fiorentina in virtù di sue condanne circa alcune prese di posizione della Curva. In realtà ci scusiamo con il diretto interessato poiché la fonte dalla quale abbiamo ripreso l’articolo con queste parole evidentemente false (onefootball.com) non era affatto attendibile. "Io non ho mai ricevuto minacce di morte o di alcun tipo da parte dei tifosi della Fiorentina" - ha raccontato il cantante in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook - "Ho condannato a suo tempo le offese a Balotelli e alle frange estreme del tifo veronese e da lì ho ricevuto insulti, ma mai da parte dei tifosi viola". Smentiamo dunque quanto pubblicato nella giornata di ieri, rivolgendo nel contempo a Piero Pelù le nostre scuse e tutta la nostra solidarietà.

La redazione di Firenzeviola.it