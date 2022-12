CASO CABRAL, Che fare con il brasiliano?

Tra i tanti temi presi in esame dalla società viola in questa sessione di mercato invernale c'è sicuramente quello legato ad Arthur Cabral. L'attaccante brasiliano ha realizzato solo 4 reti nelle prime 19 partite ufficiali, passando negli ultimi incontri da alternarsi con Jovic per una maglia da titolare a diventarne la riserva a causa di prestazioni non totalmente convincenti. Con il serbo impegnato in nazionale per i Mondiali in Qatar, Cabral ha avuto l'opportunità per mettersi in risalto nelle tante amichevoli organizzate dalla Fiorentina nel mese di dicembre, senza però esser riuscito a coglierla. Il numero 9 viola infatti non ha segnato neanche un gol nelle 6 partite giocate, senza scendere neanche in campo nell'ultimo test amichevole contro il Lugano e lanciando così un segnale non irrilevante in chiave mercato.

Futuro? La sua situazione non è semplice. La Fiorentina ha investito una cifra importante per prelevarlo dal Basilea (15/16 milioni), quindi al momento è difficile vederlo partire a titolo definitivo, non utopica invece una cessione in prestito.

Chi al suo posto? La punta al momento non sembra l'obiettivo numero uno dei viola, l'acquisto di un nuovo numero 9 è legato sicuramente alla cessione di Cabral. Uno dei nomi più caldi di questi ultimi giorni è quello di Andrea Belotti, obiettivo di mercato della Fiorentina anche in passato. L'attaccante della Roma può essere un'idea concreta, la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane.