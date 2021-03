CASINI, Confidiamo che il Tar riconosca i lavori fatti

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha commentato così le ultime sulla questione Viola Park e sul ricorso al Tar da parte del Comune: "Abbiamo preso questa decisione di traslare al Tar il ricorso che Italia Nostra ha presentato al Capo dello Stato. Lo abbiamo fatto per avere una maggiore possibilità di contraddittorio e una possibilità di appello. E' un percorso che abbiamo deciso insieme ai nostri legali con l'obiettivo di superare questa impasse. Un ricorso al Capo di Stato sarebbe stato molto più lungo in termini di tempo e sarebbe rimasto nel limbo. Stiamo studiando tutti i documenti con grande attenzione. Per Bagno a Ripoli il Viola Park è un investimento importante. Confidiamo che il Tar riconosca il grande lavoro fatto dalla giunta comunale. Ecco perché abbiamo scelta questa opzione che dovrebbe migliorare la tempistica".

Sui lavori e sulla sospensiva: "Potremo ipotizzare che dal momento in cui si notificherà la traslazione al Tar che potrebbe arrivare già domattina o in questi giorni, in linea di massima, il verdetto potrebbe arrivare entro 60 giorni, anche se è molto difficile dare tempi precisi. Cercheremo comunque di superare ciò nel più breve tempo possibile".

Sulle dichiarazioni di Italia Nostra: "Mi dissocio e condanno tutti gli atti che sono andati oltre alla normale dialettica e che hanno colpito il professor Rombai. Al netto di questo che mi preme ribadire, dico che comunque il percorso che ha ottenuto Bagno a Ripoli è stato regolare, partecipato e condiviso. E' un progetto di grande interesse per il territorio. E' stato condiviso con la Regione, con la città metropolitana e con la Soprintendenza. Ci sentiamo quindi di respingere certi temi che sono stati sollevati da Italia Nostra".