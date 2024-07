CARNEVALI, Su Thorstvedt nessuna trattativa con i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato durante il programma 'Dribbling' su Rai 2 del mercato in uscita dei neroverdi, in particolare di Domenico Berardi e Kristian Thorstvedt:

"Per quanto riguarda Domenico Berardi è il nostro giocatore più importante e il più forte di tutti. La cosa bella è che lui sta recuperando prima del previsto, di questo ne siamo felici e lo aspettiamo. In questo momento non c'è nulla di concreto, il pensiero più importante in questo momento è il suo recupero. Thorstvedt in questi giorni ho sentito che siamo vicini, che mancano un paio di milioni. La verità è che ad oggi con la Fiorentina non c'è nessuna trattativa, è un giocatore per noi molto importante, vorremmo trattenerlo perché l'obiettivo principale del Sassuolo è tornare in Serie A con i giocatori affidabili".