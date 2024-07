CARNEVALI A RFV, Berardi, Lopez e Thorstvedt? Vi spiego...

Fonte: Dall'inviato a Rimini, Lorenzo Marucci

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali da Rimini, sede dell'apertura della sessione estiva di calciomercato dove sono presenti tanti operatori di mercato, ha parlato a Radio Firenzeviola, a partire dal mercato del club neroverde retrocesso in B: "Lavoriamo per tornare in serie A e il mercato sarà maggiormente difficile per noi cperché sono giocatori importanti che vogliono giocare in serie A. Noi dobbiamo lavorare con questi giocatori che abbiamo poi se ci saranno delle situazioni le valuteremo, come abbiamo fatto Henrique ceduto ad una cifra che ritenevamo giusta per noi. Altrimenti noi i giocatori importanti li abbiamo già"

Come sta Berardi e qual è il suo futuro? "Il recupero va secondo i tempi previsti e l'importante è che recuperi bene e torni in campo, poi valutiamo tutti gli scenari possibili. Ma l'importante è che torni a fare il giocatore perché sapppiamo il valore che ha".

Cosa succederà con Maxime Lopez? "La Fiorentina non è più interessata e dunque farà parte del gruppo. Se ci sono richieste le valuteremo altrimenti farà la B. Come per Pinamonti, certo. Tutti lo vorrebbero avere. Il mercato del Sassuolo non cambia".

Thorstvedt? "Lo vorremmo tenere, per ora non ci sono richieste"