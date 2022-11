CAPUANO A RFV, Sozza? Il Var doveva intervenire

Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e firma di Panorama, ha parlato a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro" per commentare la partita di ieri tra Milan e Fiorentina. Queste le sue parole: "Il Var doveva diminuire gli errori ed è stato fatto, in alcuni casi sono proprio spariti. Non si può buttare via il Var però per un errore. Poi certo, nonostante sia uno strumento tecnologico è in mano agli umani, è fallibile. La discrezionalità è discutibile, una volta vai e una volta non vai e la spiegazione che viene data è che tutto è supportabile".

Sull'episodio del possibile rigore: "Non ho certezze sulla questione Tomori-Ikonè: io protendo per il rigore, nonostante nella dinamica tocchi leggermente il pallone. Poco prima colpisce la gamba di Ikonè, il ginocchio. Sozza lo assolvo, in campo non lo puoi contestare, ma il Var doveva aiutarlo. Sul gol del 2-1 Terracciano sbaglia uscita ma Rebic va in contrasto, a parti invertite era rigore. La difficoltà di capire il metodo oggettivo lo contesto".

Prosegue: "La Fiorentina ha fatto una grande partita e ha sbagliato tante occasioni potenzialmente pericolose, la colpa è solo sua se non l'ha vinta. Tomori ha salvato sulla linea, ma è una delle poche vere occasione. Ho avuto la sensazione che Ikonè "stesse antipatico" ai compagni, aveva le praterie in certe occasioni e non è stato servito. La sosta? Farà male a chi avrà tanti giocatori al Mondiale".

Come vivrà questo mondiali?

"Come quello dell'altra volta. Del 2018 ricordo poco però noi non c'eravamo neanche 4 anni fa. Manca quella carica emotiva. Non mi aspetto nulla di particolare, una volta ai mondiali scoprivi certi giocatori, ora sappiamo tutto di tutti".