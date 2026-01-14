Capitolo esterni: non è finita, spunta il nome di Asprilla del Girona

La Gazzetta dello Sport fa un nome nuovo per la Fiorentina. Parte tutto dall'aggiornamento sul mercato degli esterni. Non ci sono stati avanzamenti per Tommaso Baldanzi, sempre più vicino al Genoa, e allora una nuova idea può essere Yaser Asprilla, ala destra del Girona. Esterno classe 2003 con 11 presenze in Nazionale, per caratteristiche Yaser è stato paragonato all'omonimo e connazionale Faustino Asprilla, a cui però non è legato da alcun legame di parentela. L'attuale esterno del Girona vanta anche 86 gare col Watford in Championship, quest'anno è a quota 9 gettoni in Liga ed è considerato una delle migliori giovani promesse colombiane della sua generazione.

In difesa, continua la Gazzetta, servono uno o due elementi, dopo la partenza di Pablo Marì verso l’Arabia e quella ormai vicina di Mattia Viti in direzione Sampdoria. Attenzione a Rugani e Gatti della Juventus, ma anche ad alcune piste estere. Difficile invece Eric Dier del Monaco, mentre non è da escludere Diego Coppola del Brighton, anche se al momento non risulta una vera trattativa.