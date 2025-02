Calvarese su Tuttosport: "Grave errore sull'1-0 Inter. Rigore giusto per la Fiorentina"

Sulle colonne di Tuttosport trova spazio il commento di un roventissimo Inter-Fiorentina. In particolare ampio spazio alla moviola a cura di un ex arbitro di spicco come Gianpaolo Calvarese, che sul quotidiano commenta i due episodi incriminati della gara (il calcio d'angolo da cui nasce l'1-0 Inter, con palla che era già uscita abbondantemente prima del tocco di Bastoni e della deviazione conseguente di Mandragora, e il rigore concesso ai viola per fallo di mano di Darmian). Ecco il giudizio di Calvarese: "Rivedibile La Penna. Intorno alla mezz’ora i nerazzurri vanno in vantaggio su calcio d’angolo, che è però irregolare. Bastoni mette in mezzo un pallone uscito del tutto dal la linea di fondo (da una delle inquadrature si evince come il pallone fosse uscito almeno di un palmo), ma né il direttore di gara né l’assistente se ne rendono conto. Quest’ultimo, in particolare, si trova nel lato opposto del campo e ha più difficoltà ad accorgersi della posizione della palla rispetto alla linea.

Inoltre il Var in queste situazioni è tagliato fuori, perché con il corner comincia una nuova App ("azione") e la tecnologia non può risalire a quella precedente. Pochi minuti prima della fine del primo tempo, invece, La Penna - dopo On field review - assegna un penalty alla Fiorentina per un tocco di braccio di Darmian. Decisione corretta, perché il difensore parte con un braccio largo, all’altezza delle spalle, assumendosi un rischio, e poi impatta il pallone con l’arto. Siamo abituati ormai a vedere rigori assegnati per geometria".