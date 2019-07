CALENDARIO, Barone alla sua prima volta. Pradè...

Stasera, ore 18.45 per l'esattezza, la serie A svelerà il volto della nuova stagione, con la compilazione dei calendari (LEGGI QUI PER I CRITERI). Per la Fiorentina secondo quanto appreso da Firenzeviola sarà presente Joe Barone, alla sua prima volta in serie A ovviamente, che negli studi televisivi di Sky di Milano (dove si svolge tutto l'evento) sarà accompagnato da Daniele Pradè e dal responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari. Per i dirigenti viola sarà l'occasione anche per qualche incontro di mercato, vista la presenza di presidenti e dirigenti di tutti i club della serie A.