CALAMAI, Post-Bove: Gud-Beltran-Kean il tridente giusto

Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè Nero Bollente" di Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha ipotizzato una Fiorentina senza Bove con un tridente formato da Gudmundsson, Beltran e Kean: "C'è un grande interrogativo da risolvere e non sarà facile per Palladino trovare la soluzione giusta. È chiaro che ora bisogna trovare chi giocherà al posto di Bove. Non è banale perché non essendoci un giocatore nella rosa attuale con le caratteristiche di Edoardo, la scelta del tecnico porterà anche ad una variazione tattica. Le opzioni tante. Da Sottil, che secondo me sta facendo un ottimo campionato ed è stato promosso a titolare, a Gosens, che potrebbe alzato sulla fascia sinistra dando spazio come terzini a Parisi o Biraghi. Anche lo stesso utilizzo di u centrocampista. Potrebbe essere Richardson, anche se con caratteristiche tecniche e fisiche diverse da Bove. Io credo che in questo momento la sfida più intrigante possa essere quella di affidarsi al tridente della qualità:Gudmundsson, Beltran e Kean. Qualità, talento, classe.

Tre giocatori che hanno tutto questo. Tre giocatori che se troveranno il giusto feeeling possono essere tre armi micidiali in fase offensiva. Chiaro che per reggere tre giocatori con queste caratteristiche la Fiorentina dovrebbe cambiare pelle e qualcosa dal punto di vista tattico nella parte bassa. Quindi passare ad un 4-3-2-1 con un centrocampista in più. Visto che oggi Colpani non sta regalando quel qualcosa in più che si sperava. Per Palladino è un interrogativo non facile. Potrebbe anche optare per più opzioni in base all'avversario. Però ripeto Gudmundsson-Beltran-Kean potrebbe essere un bellissimo tridente"