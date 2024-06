CALAMAI, Nuovo portiere, basta mezze figure: un top

FirenzeViola.it

>Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione "Buongiorno Firenze", la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso a proposito di una possibile pista di mercato che potrebbe portare in dote alla Fiorentina un nuovo portiere titolare: "L'indicazione sorprendente rivelata da Niccolò Ceccarini è quella che la Fiorentina starebbe pensando a un nuovo portiere: non credo che questa sia al momento la priorità del club viola, che deve maggiormente concentrarsi su profili come quelli di un centravanti, di un regista e di un centrale, ma è chiaro che se la società deciderà di investire su un portiere dovrà essere chiara una cosa, ovvero che Christensen non deve più far parte di questo progetto e che serve un inestimento forte per trovare uno meglio di Terracciano: niente mezze figure dunque, niente scelte di medio-basso profilo ma solo un elemento di spicco".