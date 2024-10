CALAMAI, Comuzzo va custodito con grande cura

FirenzeViola.it

Nell'appuntamento quotidiano con Radio Firenzeviola per il "Caffè nero bollente", Luca Calamai si è espresso così su Pietro Comuzzo: "Oggi voglio sottolineare un dato positivo: mi riferisco alla crescita di Comuzzo. Un ragazzo che viene dal vivaio viola e che va custodito con grande attenzione. Comuzzo non solo ha messo in panchina Quarta e Biraghi, ma ci ha fatto intuire che finalmente la Fiorentina ha un giovane in difesa che può rappresentare un progetto importante per il presente e per il futuro.

Il grande valore che può avere in più la Fiorentina di Rocco Commisso attraverso il Viola Park è costruire progetti di giocatori importanti per il calcio italiano. Comuzzo mi fa sperare che la strada giusta sia stata imboccata e che presto noi di Comuzzo ne avremo tanti".