RFV Calamai: "Comuzzo torni centrale nel progetto, già da Verona: serve la sua testa"

Nel consueto Caffè nero bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così sul momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare su Pietro Comuzzo, difensore rimasto a Firenze nonostante le ricche offerte provenienti da Napoli ma ora finito indietro nelle rotazioni di Raffaele Palladino, che anche nell'ultima in casa col Como ha scelto Marin Pongracic e non lui per far coppia con Luca Ranieri: "Passata la grande amarezza, anche se la sconfitta contro il Como resta un pugno nello stomaco, ora il grande tema è capire da che Fiorentina ripartire, già dalla gara col Verona. E soprattutto da che uomini ripartire, perché la società ha svolto un gran lavoro nelle ultime due sessioni di mercato, garantendo a Raffaele Palladino due squadre.

E in questa riflessione, c'è un giocatore che deve tornare centrale, ovvero Pietro Comuzzo: non solo perché il fatto che il Napoli fosse arrivato a mettere sul piatto una cifra spaventosa testimonia il valore del giocatore, ma anche perché Comuzzo, nonostante il tam-tam mediatico che lo ha accompagnato per giorni e giorni, quando è stato messo in campo ha dimostrato di essere sempre affidabile e di avere una grande presenza, a conferma che lui non ha ottime gambe ma anche una bellissima testa. E allora, che sia da terzino, o preferibilmente nel suo ruolo, da centrale difensivo, io credo che già da Verona Comuzzo debba diventare uno degli intoccabili viola".