CALAMAI, Colpani mi piace per tanti motivi: ecco quali

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda come tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai oggi si è espresso così sull'arrivo di Andrea Colpani: "Mi piace per tanti motivi, perché è talento, perché italiano, perché si sposa col concetto di ambizione. Grazie a questa nuova maglia può riuscire a rientrare nel raggio d’azione di Spalletti. Sono convinto che scatteranno tutte le clausole, ma al di là di tutto è un investimento importante senza contropartite tecniche. Speriamo dia la spinta per fare il salto di qualità per arrivare in zona Europa League”.