Cagliari in ritiro per preparare la sfida alla Fiorentina: il punto sugli avversari odierni

Il pareggio di ieri nello scontro salvezza tra Empoli e Venezia fa arrivare il Cagliari alla sfida con la Fiorentina (in programma oggi alle 15:00) con meno pressione e maggiore serenità. Il 2-2 di ieri non ha mosso la classifica e i sardi sono rimasti a +5 sulle dirette concorrenti in piena zona salvezza. Nonostante ciò nella giornata di ieri la società rossoblù ha comunicato la decisione di portare in ritiro la squadra alla vigilia della partita con la Fiorentina. Perciò i giocatori del Cagliari, dopo la seduta mattutina di ieri, sono tornati dalle rispettive famiglie per festeggiare la Pasqua, per poi fare ritorno la sera al CRAI Sport Center di Assemini, per iniziare difatti il ritiro. L’obiettivo è quello di focalizzarsi su quello che rappresenta uno spartiacque per la stagione dei rossoblù, i quali domani proveranno a conquistare punti fondamentali per raggiungere la salvezza il prima possibile.

Al momento Nicola può contare su tutta la rosa a disposizione. In questi giorni è stato a riposto solo Jakub Jankto alle prese con un attacco febbrile. Dopo due trasferte che hanno portato in cascina un solo punto, il Cagliari ha bisogno di punti e proverà a strapparli anche oggi. I sardi non vincono dal 30 marzo, dal 3-0 casalingo contro il fanalino di coda del campionato, il Monza. Tra le mure amiche i rossoblù hanno totalizzato 19 punti dei 30 complessivamente raccolti. Davanti all'Unipol Domus completamente esaurito, Nicola potrebbe ritornare al 4-2-3-1, con Zappa, Mina, Luperto e Augello davanti a Caprile. Adopo ed il rientrante Prati saranno la diga a centrocampo. Zortea, Viola e Luvumbo il trio a sostegno di Piccoli.