FirenzeViola Cagliari-Fiorentina è una chance per Zaniolo. L'ultima volta all'Unipol Domus gol e polemiche

vedi letture

Il forfait di Moise Kean stravolge i piani tattici di Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno del proprio totem offensivo. Si scaldano Lucas Beltran e Albert Gudmundsson, ma non solo. Le poche volte in cui ha rinunciato a KMB - l'ultima nell'andata dei quarti di Conference col Celje - il tecnico viola ha dato fiducia a Nicolò Zaniolo, con risultati a dir poco scarsi. Che possa succedere anche stavolta? Cagliari-Fiorentina rischia di essere l'ennesima ultima spiaggia per un calciatore che da quando è arrivato a Firenze è stato a dir poco impalpabile, apparendo fuori forma e ancora un corpo estraneo rispetto al gruppo squadra. Questo insolito mercoledì di campionato potrebbe portare però Palladino a rilanciarlo, a sorpresa, sfruttando soprattutto la defezione all'ultimo minuto di Kean. Il palcoscenico poi, è uno che Zaniolo conosce bene: era il 14 dicembre scorso quando l'allora numero dieci dell'Atalanta decideva, da subentrato, una partita a dir poco appiccicosa per i nerazzurri. Rete da subentrato - la terza e ultima con la Dea - con tanto di esultanza sfrenata proprio sotto il settore caldo del tifo cagliaritano.

Un atteggiamento che fu visto dai supporter di casa come provocatorio e scatenò il pubblico con fischi e insulti contro il calciatore, che dopo il triplice fischio fu ripreso anche dal proprio tecnico, Gian Piero Gasperini: "Non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario, è già la seconda volta che accade" in riferimento a un'altra rete, segnata pochi giorni prima, da ex all'Olimpico contro la Roma. In quel caso l'esultanza di Zaniolo fu volutamente provocatoria nei confronti del suo vecchio pubblico. In occasione invece del gol al Cagliari, che era valso il decimo successo consecutivo per l'Atalanta, l'esterno si era "limitato" a guardare dritto verso la curva avversaria, saltando poi in maniera rabbiosa. Un'esultanza che da quelle parti non hanno dimenticato, visto che diversi tifosi cagliaritani hanno attaccato sui social il giocatore. Son passati appena cinque mesi ma, anche se quasi tutto è cambiato per Zaniolo - lì si consumò lo strappo definitivo col Gasp - a Cagliari quindi si ricordano ancora bene di lui.