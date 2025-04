Cagliari-Fiorentina: divieto di trasferta per i residenti a Firenze, la situazione

Niente trasferta in Sardegna (per ora) per i tifosi della Fiorentina residenti nella provincia di Firenze. Lo ha comunicato il Prefetto di Cagliari, che in vista della sfida che si giocherà all'Unipol Domus lunedì 21 aprile prossimo (fischio d'inizio ore 15) ha chiarito come sia vietato l'acquisto dei biglietti per i cittadini fiorentini.

Questo il comunicato:

CAGLIARI-ACF

(lunedì 21/04 ore 15)

Il Prefetto di Cagliari ha emanato una ordinanza che prevede:

- Divieto di Acquisto per i Residenti nella Provincia di Firenze;

- Possibilità di Acquisto del Solo Settore Ospiti, e Solo se in Possesso di Fidelity card di ACF Fiorentina, per i Residenti nelle Altre Province della Toscana;

- Possibilità di Acquisto del Settore Ospiti solo se in Possesso di Fidelity card di ACF Fiorentina.

I Titoli di accesso al Settore Ospiti saranno, con ogni probabilità, in vendita a partire da oggi, Giovedì 17/04 alle ore 16.00, su circuito Ticketone (online + punti vendita). Prezzo: Settore Ospiti €32 + prevendita.

Quella che comunque sarebbe stata una delle trasferte più scomode della stagione rischia di vedere un settore ospiti pressoché deserto, anche se CagliariNews scrive che ci potrebbe essere una novità delle ultime ore anche sulla base di quanto accaduto per lo scorso Empoli-Cagliari: con ogni probabilità il via arriverà a ridosso della partita come accaduto per i tifosi sardi nella trasferta di Empoli, ai soli possessori della tessera fidelizzazione, afferma il sito rossoblù.