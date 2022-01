CAG-ACF, Biraghi spreca il rigore, Radunovic para

Occasionissima Fiorentina dopo otto minuti: Ikone ispira l'azione, accentrandosi dalla destra ed imbucando in verticale per Odriozola, che viene steso in area da Bellanova. L'arbitro indica senza esitazioni il dischetto e dagli undici metri si presenta Cristiano Biraghi. Il capitano viola, decisivo col Genoa con una doppietta su punizione, calcia però piuttosto centrale e Radunovic con un gran riflesso respinge il pallone. Chance enorme sprecata per la squadra di Italiano.