CABRAL, Deludente: tutto rimandato al 2022-23?

Arthur Cabral e un’avventura a Firenze non ancora germogliata. Fino ad ora il centravanti brasiliano non ha lontanamente atteso le aspettative che lo avevano accompagnato nel capoluogo toscano. Il classe ’98, al Basilea, poteva vantare 27 reti in 31 presenze già a metà annata, non per nulla molti addetti ai lavori avevano speso grandi parole nei suoi confronti tessendone le lodi soprattutto in fase realizzativa. Invece, a tre partite di distanza dal termine della stagione, Cabral in maglia viola annovera appena 2 gol in 13 apparizioni. Facendo un rapido calcolo, vale a dire l’87% di letalità in Svizzera mentre solo il 15% in Italia.

Tutto questo, come è ovvio, a scapito della Fiorentina, che fatica tremendamente a segnare. La media gol della squadra è passata dal 2,08 del girone d’andata all’1,07 attuale: in pratica, dimezzata. È dunque lecito porsi qualche domanda in merito alla scommessa-Cabral sul quale, a dire il vero, la sensazione era fin dall’inizio che Vincenzo Italiano avrebbe potuto contare dalla stagione successiva, quando le dinamiche del calcio nostrano gli fossero state più chiare. Anche perché, volendo proiettarsi al campionato 2022-23, è quasi scontato attendersi la permanenza del ventriquattrenne piuttosto che quella di Krzysztof Piatek.