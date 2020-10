C. SPORTIVO, Ribery è in gruppo, Callejon-Barreca...

Notizie importanti in arrivo dal centro sportivo della Fiorentina: Callejon e Barreca, i due ultimi acquisti viola, torneranno da domani ad allenarsi in gruppo non appena arriverà l’esito (negativo) del secondo tampone anti-Covid (oggi è stata la volta di alcune squadre giovanili, staff e dipendenti al cs proprio per i tamponi). L’altra novità importante riguarda Ribery: il francese, dopo i fastidi alla caviglia che lo hanno costretto a saltare la gara contro la Samp, si è allenato per la prima volta in gruppo, svolgendo anche la partitella in famiglia con il resto dei compagni. Contro lo Spezia, dunque, il numero 7 potrebbe essere di nuovo titolare. Tanti baby della Primavera, anche oggi, aggregati con la prima squadra, in attesa del rientro dei Nazionali.