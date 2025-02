Bove, rinuncia al cachet di Sanremo: la partecipazione all'Ariston sarà a titolo gratuito

Dopo che l'indiscrezione circolava già da giorni, nella giornata di ieri Carlo Conti - conduttore del Festival di Sanremo 2025 - ha confermato la presenza di Edoardo Bove sul palco dell'Ariston nella serata della finalissima del 15 febbraio. Il calciatore della Fiorentina, dopo il malore che lo ha colto lo scorso 1 dicembre, sarà presente per rispondere a qualche domanda e presentare un artista in gara.

"Ha detto subito sì alla mia proposta - ha svelato Carlo Conti in conferenza -. Sarà bello avere sul palco un ragazzo di 22 anni che racconterà la sua esperienza”. Non solo però, perché il Corriere dello Sport-Stadio svela un bel gesto fatto dal ragazzo. Bove, infatti, ha deciso di non percepire nessun cachet dalla Rai e parteciperà alla serata a titolo totalmente gratuito.