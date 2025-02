Borghi difende Palladino: "Oggi rischia ma non ha la squadra fatta per lui"

Nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio il noto telecronista Stefano Borghi ha parlato delle criticità della Fiorentina di Palladino, che potrebbe rischiare la panchina in caso di sconfitta contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Penso che Palladino rischi per l'ambiente che ha attorno, per tutte queste cose. E' un peccato, perché Palladino deve crescere in certe cose, evidentemente anche un po' nell'essere capace di maneggiarli i giocatori.

Però se parliamo di gestione a livello di idee, mosse e contromosse, cosa vuoi dire a Palladino? E' arrivato a Firenze in una squadra che cambiava completamente pelle, perché prima stagione iniziata senza il grande ombrello di Joe Barone, che non è cosa da poco. Lui arriva forte di un calcio estremamente identificabile, prodotto a Monza, e gli fanno una squadra molto interessante ma che non può giocare quel calcio lì".