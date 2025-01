BOCCHETTI (DAZN), Marì e Bondo in viola: Galliani dice niente trattative

FirenzeViola.it

Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, si esprime così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria con la Fiorentina: "È una vittoria dal sapore speciale. Sappiamo che dobbiamo restare lì senza mollare, questa sarà la nostra stagione".

Si è vista una squadra che non sembra ultima.

"Non era semplice, dopo la sconfitta a Parma dove non meritavamo di perdere. Anche col Cagliari c'è stato un calo, ma i ragazzi non hanno mai mollato. Mi hanno accolto con una grande predisposizione al lavoro, e quando un allenatore trova questo terreno fertile è tutto più semplice. Sono felice per loro, se lo meritano, lo vedo tutti i giorni. Regalare una gioia ai tifosi è speciale, sono contento per tutti".

Che scelta è stata Maldini?

"A lui piace venire incontro ma anche attaccare la profondità, è duttile. È un giocatore fenomenale, può dare tanto al Monza ma deve continuare a lavorare come sta facendo. Ci darà una grandissima mano".

Prosegue: "Siamo dentro, siamo lì. Non molliamo mai, lo spirito è questo se vogliamo fare questa impresa".

Marì e Bondo, si è parlato molto di Fiorentina. Si aspetta qualcosa?

"No, Galliani mi ha detto che non ci sono state trattative. Sono a tutti gli effetti giocatori del Monza e si sono allenati alla grande, io alleno quelli che ho a disposizione e cerco di tirare fuori il meglio da loro. Poi il mercato trova altre dinamiche, abbiamo il dottor Galliani che coglierà le occasioni".