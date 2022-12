BIUK, Chi è il talento croato che piace ai viola e non solo

Uno dei nomi che sono stati accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni è quello Stipe Biuk. Il giovane talentino croato, classe 2002, è uno dei gioielli messi in vetrina dall'Hajduk Spalato e di lui si parla molto bene in patria. Un destro che agisce come ala sinistra o come falso nueve data comunque la stazza di 1,84 metri. Su di lui si erano posati già gli occhi del Napoli la scorsa estate, mentre nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato prima alla Sampdoria e al Sassuolo, poi all'Atalanta e infine anche alla Fiorentina. Non solo l'attenzione della Serie A sarebbe stata attirata dal 19enne, ma anche il Salisburgo, sempre attento ai vari prospetti disponibili sul mercato internazionale, si sarebbe segnato il suo profilo sul proprio taccuino.

Nelle 15 partite disputate per ora nella massima serie croata ha segnato 1 gol e collezionato 2 assist. Inoltre vanta anche un gol nelle qualificazioni di Conference League di quest'estate dove l'Hajduk Spalato, dopo aver superato il Vitoria Guimaraes al primo turno, è uscito ai preliminari nella doppia sfida con il Villareal, non qualificandosi per la fase a gironi. Il suo valore attuale di mercato, secondo quanto riporta Transfermarkt, è di 5 milioni di euro e non è da sottovalutare, in un'eventuale trattativa, il lungo contratto che lo lega al club croato, fino al 2026.