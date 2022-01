BENASSI, Sarà ceduto all'Empoli nel weekend

Sembra sbloccarsi il mercato in uscita della Fiorentina: dopo i due colpi Ikoné e Piatek in entrata, la società sta lavorando per dare l'opportunità di lasciare Firenze a chi ha avuto meno spazio in questi mesi. Il primo che dovrebbe partire è Marco Benassi: il centrocampista, che tra campionato e Coppa Italia ha giocato per adesso poco più di 200 minuti, sembra essere ad un passo dall'Empoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il passaggio di Benassi in azzurro si potrà definire già nei prossimi giorni, tra domani e domenica. Il classe '94 andrà a rinforzare quindi il reparto di centrocampo dell'Empoli, una scelta ponderata da parte di Benassi ed il suo staff che, a fronte delle diverse offerte da parte di club italiani, ha scelto la destinazione migliore sia per il progetto tecnico che per la vicinanza con Firenze.