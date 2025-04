Beltran prima di Fiorentina-Empoli: "Oggi dobbiamo dare tutto. Kean importante per noi"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. Queste le sue parole prima della gara contro l'Empoli: "Per noi è una gara importante, sappiamo cosa c'è in gioco. Vogliamo prenderci i tre punti, non sarà una gara facile perché loro si devono salvare. Dobbiamo dare tutto. Per noi Moise è importantissimo, non averlo ci sprona a fare qualcosa in più e dare il giusto contributo per tutta la squadra".