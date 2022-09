BASAKSEHIR-FIORENTINA 3-0, Rivivi il live di FV

22.53 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita.

90' E FINISCE QUI SENZA RECUPERO! Continua il momento no della Fiorentina, finisce 3-0 per il Basaksehir. I viola non riescono mai ad alzare il ritmo del gioco e subiscono gol per altri 3 errori individuali. Adesso Italiano dovrà cercare di raccogliere i pezzi e portare a casa punti in casa contro il Verona

89'-LA CHIUDE DEFINITIVAMENTE TRAORE! Buon contropiede del Basaksehir, appoggio di Szys per Traore che fulmina Gollini, non privo di colpe.

87'- JOVIC! Bellissimo appoggio di Kouame dopo la rimessa laterale per Jovic che calcia al volo, palla alta.

86'-Stacco aereo di Kouame su invito di Venuti, blocca sicuro Sengezer

85'- CI PROVA VENUTI! Primo tiro verso la porta dei viola con il mancino di Venuti, palla fuori di poco.

83'- Tifosi in estasi ad ogni pallone toccato dal fantasista turco.

80'- Dentro anche Ozil, prenderà il posto di Choiuar

77'- Ultimi due cambi per la Fiorentina. Dentro Kouame e Duncan, fuori Saponara e Bonaventura.

76'- Quarto cambio per il Basaksehir, fuori Biglia dentro Tekdemir.

75'- ESPULSO IKONE! Si conclude la giornataccia dell'esterno francese. Brutto intervento a gamba tesa su Touba. Secondo giallo ed espulsione.

70'- RADDOPPIO BASAKSEHIR SU ERRORACCIO DI GOLLINI!! Pallone scomodo di Venuti per Gollini che ingenuamente prova a controllarlo senza allontanare. Gurler conquista il possesso e non sbaglia, portando il parziale su 2-0

68'- Prova Biraghi ad alzare i ritmi mettendo il pallone in area, troppo lungo per Jovic.

66'- Doppio cambio per la Fiorentina. Dentro Biraghi e Barak per Terzic e Maleh.

64'-Grande palla per Aleksié, bravo Terzic a fare la diagonale giusta e chiudere.

60'-Ammonito Amrabat! Fallo tecnico per evitare la partenza di Traore in contropiede

58'- Doppio cambio per i turchi, fuori Ozcan e Okaka, al loro posto Turuc e Traore.

57' LA SBLOCCA IL BASAKSEHIR! Prima vera occasione della partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo, reattivo Gurler nella mischia a calciare, Gollini non riesce a respingere. 1-0 per i turchi.

56'- Non si capiscono Igor e Gollini, palla in calcio d'angolo.

55'- Fiorentina che prova a prendere in mano le chiavi della partita ma i ritmi sono ancora troppo bassi per poter inpensierire la retroguardia turca.

51'- Terzo angolo per la Fiorentina. Grande palla in profondità di Amrabat per Saponara che guadagna il corner.

50'- Ancora angolo per la Fiorentina, Cross di Terzic ribattuto in corner dal capitano del Basaksehir

49'- Prova ad accelerare la viola, bella palla per Ikone che viene murato dalla difesa. Calcio d'angolo per i ragazzi di Italiano.

48'- Ritmi bassissimi, con i turchi che fanno girare il pallone nella propria metà campo.

45' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina, fuori Cabral, al suo posto Jovic.

---INTERVALLO---

45'- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoio senza nessun minuto di recuperon sul punteggio di 0-0. Partita al momento giocata a ritmi bassi e senza occasioni create da nessuna delle due squadre.

44'- Prova ad attaccare Ozcan servendo Okaka sulla sinistra, fuorigioco.

40'- Fallo di mano di Ikone nella metà campo avversaria, punizione Basaksehir.

38'- Partita giocata da entrambe le squadre a ritmi molto bassi, con i viola che cercano di costruire sugli esterni ed i padroni di casa che si chiudono dietro.

34'- Occasione Fiorentina! Buon velo di Maleh per il tiro di Mandragora ribattuto a centro area, Cabral sbaglia il controllo.

32'- Ottimo cross di Terzic dalla sinistra su cui non arriva nessuno, cade Venuti al limite ma per l'arbitro non c'è nulla.

31'- OCCASIONE BASAKSEHIR! Brutta palla persa da Saponara, Chouiar calcia di poco alto.

29'- Calcia da fuori Biglia sulla respinta aerea di Terzic, palla alta.

25' Ci prova Saponara! Grande giocata di Ikonè sull esterno che apre per Saponara. Tiro lento dalla sinistra e controllato da Sengezer

24'- Altra buona verticalizzazione dei turchi, Gollini blocca sicuro

23'- Palla altissima di Ali Kaldirim, non trova lo specchio

22'- Punizione Basaksehir! Lancio di 50 metri per Ali Kaldirim, fallo di Ikone al limite dell'area. Solo giallo per il francese.

21'- Ingenuità enorme di Terzic che si perde Gurler, bravo Igor a chiuderlo prima della conclusione.

20'-Brutto cross di Saponara, palla fuori

16'- Igor cerca la verticalizzazione per Terzic, molto cercato in questo inizio. Palla leggermente lunga, ma i viola in controllo della partita.

15'- La Fiorentina tiene alto il pressing, cercando di recuperare subito il possesso.

13'- Prova ad attaccare la Fiorentina con uno scambio tra Saponara e Terzic, palla allontana in calcio d'angolo, il primo del match.

9'- Rimessa per i viola, batte il capitano Venuti.

8'- Fallo di venuti nellà metà campo avversaria, punizione per i padroni di casa.

7'- Prova a superare la metà campo il Basaksehir, pescato Okaka sull'esterno ma si trovava avanti alla linea difensiva, fuorigioco.

4'- Fase di studio per entrambe le squadre, con la Fiorentina in controllo del possesso che cerca di utilizzare la catena di sinistra.

1'-Gioca Amrabat nella nuove veste di difensore centrale, mentre Mandragora si colloca davanti alla difesa.

0'- VIA! SI COMINCIA! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in maglia bianca, Basaksehir in maglia arancione.

20.46- Brutta batosta per Italiano. Si è fatto male Martinez Quarta durante l'allenamento di ieri e dopo il riscaldamento non è riuscito a recuperare! Al suo posto accanto ad Igor giocherà Mandragora.

Dopo la deludente sconfitta per 2-1 contro il Bologna ed un pessimo periodo di forma, la Fiorentina scende in campo alle ore 21.00 per il secondo match della fase a gironi di Conference League in casa dell'Istanbul Basaksehir. Il club turco viene da 3 vittorie consecutive in campionato ed uno schiacciante successo europeo per 4-0 contro l'Hearts. Riusciranno i viola ad ottenere la prima vittoria nel girone e la vetta della classifica? Su FirenzeViola.it la risposta con il consueto racconto live delle emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Júnior Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Ali Kaldirim; Aleksié, Biglia, Ozcan; Gürler, Okaka, Chouiar. All. Emre Belözoğlu. A disposizione: Volkan Babacan, Sener Ozbayrakli, Leo Duarte, Traore, Ozil, Celik Batuhan, Szysz, Mahmut Tekdemir, Deniz Turuc, Muhammet Arslantas, Omer Ali Sahiner, Lima.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Venuti, Mandragora, Igor, Terzic, Maleh, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Cabral, Saponara. All. Italiano. A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Jovic, Kouame, Ranieri, Duncan, Mandragora, Favasuli, Krastev, Bianco, Barak.