BARONE, Va a Milano: oggi le elezioni in Lega

Giornata campale oggi in Lega. I vertici dell'organo del calcio italiano potrebbero cambiare con il dg della Fiorentina Joe Barone diretto interessato: in tarda mattinata in un hotel del centro di Milano i club saranno chiamati a scegliere le cariche. Dal Pino e De Siervo a meno di ribaltoni proseguiranno come Presidente e amministratore delegato, ma è tra i consiglieri che potrebbe cambiare qualcosa. Sono passati 4 anni e dunque è tempo di cambiare il consigliere indipendente (oggi Casasco) e i quattro consiglieri di Lega: si va verso la conferma di Percassi e Scaroni, mentre Barone, Preziosi e Setti si candidano per gli altri due posti. Marotta, Lotito e Fenucci si presenteranno invece come consiglieri federali.

Stamani Joe Barone è partito per Milano dalla stazione di Firenze: punta al ruolo di consigliere e sarà una giornata importante per lui e per la Fiorentina.