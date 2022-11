BARONE (SKY), Viola Park pronto per fine marzo

Giornata di esclusive per Joe Barone, che dopo l'intervista rilasciata a TgR Rai Toscana, ha parlato anche a Skysport dando maggiori dettagli sulla fine del progetto Viola Park. Ecco quanto detto dal dg della Fiorentina: "Voglio ringraziare Rocco Commisso per la visione totale che hanno avuto col Viola Park e per l'investimento fatto in un periodo difficile. Siamo molto contenti di arrivare alla parte reale del Viola Park, ci saremo per la fine di marzo. Sarà un centro sportivo davvero innovativo".