BARONE, Maglie? La tifoseria si è divisa, ma...

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha preso la parola alla conferenza stampa di presentazione dell'Unbeatables Cup a cui la Fiorentina prenderà parte oggi in amichevole contro l'Espanyol alle 19: "Ringrazio Joseph Commisso che è qui presente e anche tutta la famiglia Commisso, la quale ci ha dato la possibilità di partecipare al torneo. Vorrei anche ricordare Davide Astori: 'Sei sempre presente nei nostri pensieri, al centro sportivo e tra i tifosi'. Vorrei leggervi una lettera della famiglia Astori: 'Ringraziamo tutti voi per questa iniziativa, non potremo parteciparvi ma siamo certi che ci sarà occasione di ricordare Davide insieme a tutta la vostra splendida tifoseria. Un ringraziamento anche all'Espanyol per la partecipazione'. La Fiorentina è molto felice di esserci, dobbiamo fare di tutto per proteggere da certi rischi. Mi soffermo infine sulle nuove maglie, vorrei dire che tra i commenti social la tifoseria si è divisa a metà, ma secondo le statistiche è quella che risulta più bella e che produce maggior affetto, quindi siamo molto contenti. Stiamo inoltre lavorando per avere al più presto possibile un ricordo di Davide Astori sulle maglie. Questa iniziativa è molto importante, perché si continua a parlare di questo problema che esiste nello sport. La storia di Astori è molto importante per il cammino della Fiorentina, per questo l'iniziativa è così sentita e poi permette ad altre squadre di sapere che ci sono certe iniziative al di là dello sport. Penso sia un torneo che potremo mettere nei nostri calendari per il futuro".