BARONE, Juve all'ultima? Me lo segno. La Roma...

Presente alla stesura del calendario di Serie A, su DAZN Joe Barone ha commentato così quanto deciso per la Fiorentina: "L'ultima con la Juve? Bello, me lo segno sul calendario (ride, ndr). Con la Roma alla prima una partita interessante tra due proprietà americane.. Loro hanno Mourinho, noi abbiamo un emergente con tanto entusiasmo come Italiano, siamo molto fiduciosi sulla nostra squadra. Ringrazio DAZN per l'investimento fatto sul calcio italiano, è un segnale importante".