BARONE, Giro con Agnelli? Neanche per...

Per presentare il nuovo acquisto Pedro Guilherme, in conferenza stampa è intervenuto anche Joe Barone. Queste alcune sue parole a proposito di un possibile giro di campo insieme ad Agnelli prima della partita contro la Juventus: "Questa è una cosa impossibile. E' stata una battuta in un'intervista che ho rilasciato ieri. Mi sono messo a ridere perché era davvero una battuta. Non lo farei neanche per 2 miliardi di dollari. Sono convinto che non lo farei per me stesso, non per i tifosi. Per il lavoro che sto facendo con il club viola. E' una cosa importante che i nostri tifosi vengano protetti da parte nostra. Ci sono tante storie sulla nostra tifoseria, vanno protetti. Se sbaglia qualcuno non significa che sbagliano tutti".