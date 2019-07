AVV. GALANTI, Chiarito: nessuna richiesta di falso

L’ex direttore della Medicina Sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, è stato interrogato stamani per il presunto certificato falso, secondo un filone d'inchiesta, per la morte di Davide Astori. Queste le parole in merito del legale di Galanti, Sigfrido Fenyes: "E' stata chiarita la questione, che è solo di carattere tecnico, di redazione di questo foglio. Il professore ha ribadito di non aver commesso nessun falso, si trattava soltanto di una esplicitazione di un dato che già risultava dagli esami fatti all'epoca. Certificato stracciato? La contestazione non riguarda il professor Galanti e quindi su questo non possiamo rispondere. Se Galanti ha chiesto alla collaboratrice di redigere il certificato in quella data? Nessuna richiesta di falso e nessun falso, questa è stata l'indicazione data".