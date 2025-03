Assist: Lukaku vola in vetta a quota 8, Kean si porta a tre come Dodo. Ma c'è un terzetto viola a 4

Napoli-Fiorentina ha mostrato un Lukaku in grande spolvero con un gol e un assist che hanno steso i viola. Con questo assist il giocatore belga si porta in vetta alla specifica classifica degli assistman, raggiungendo il laziale Nuno Tavares a quota 8. Assist per il gol di Gudmundsson anche per Moise Kean, rimasto fermo invece a quota 15 gol. Questo per l'attaccante viola è stato il terzo assist, uno in meno dagli specialisti della Fiorentina, Gosens, Adli e Beltran che sono a quota quattro. A quota tre c'è invece anche Dodo.