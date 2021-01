ASSIST-GOL, Ribery ok in trasferta. E Callejon...

In attesa di vedere la formazione che metterà in campo Cesare Prandelli, alcuni numeri fanno ben sperare, come quelli dell'assistman viola, Franck Ribery. Nessun giocatore della Fiorentina infatti ha fornito più assist di Franck Ribery in questa Serie A: tre dei quattro passaggi vincenti del francese sono arrivati in trasferta. Difficile ipotizzare l'utilizzo di Callejon ma anche in questo caso, tra i suoi precedenti con il Torino, ci sono tre assist in un'unica partita proprio contro i granata nel dicembre 2016. Inoltre lo spagnolo ha contribuito a 10 reti contro i granata nel massimo campionato, la sua avversaria preferita da questo punto di vista (quattro gol, sei assist). Nel 2019 anche Pulgar e Caceres (quest'ultimo già in maglia viola) hanno segnato un gol al Torino in trasferta così come Kouamè nel 2018 ha segnato al Torino il suo primo gol in trasferta con la maglia del Genoa.