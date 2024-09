AS, L'Alavés ha rifiutato 7 milioni dai viola per Blanco

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS il Deportivo Alaves, durante la scorsa sessione di mercato estiva, ha rifiutato circa 7 milioni di euro dalla Fiorentina per il centrocampista Antonio Blanco. Il direttore sportivo del club nella giornata di ieri ha dichiarato: "Ci hanno chiesto circa il 90% dei giocatori che avevamo l'anno scorso".

La Fiorentina, infatti, secondo il quotidiano, ha puntato prima su Carlos Benavídez e poi, più seriamente, su Antonio Blanco, anche se la trattativa non è andata a buon fine. Il club viola avrebbe offerto 7 milioni all'Alavés, di cui 3,5 milioni sarebbero finiti nei conti del Real Madrid che detiene il 50% dalla futura cessione, delle cifre che però non hanno convinto gli spagnoli.