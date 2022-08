ARIATTI A RFV, Mi rivedo molto in Maleh

Luca Ariatti, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così di alcuni temi attuali in casa viola a Radio FirenzeViola: “Non dobbiamo giudicare gli attaccanti solo per i gol ma anche per le prestazioni. C’è un Ariatti nella nostra rosa? Questo non lo so ma Maleh è mancino come me, ci assomigliamo, anche lui ha una storia simile alla mia perché ha fatto la gavetta e mi auguro che possa restare alla Fiorentina a lungo. Lo conosco bene da quando giocava a Ravenna, i viola devono creare spazio anche per giocatori come lui. Vivaio viola? Parliamo tanto di giovani ma è giusto anche dire che squadre come la Lazio, la Fiorentina e il Milan hanno grande pressione. Tra i giovani viola Munteanu mi aspettavo qualcosa di più”.