FirenzeViola Archivi Polverosi Cup: vince l'impresa di Anfield. I ricordi di Gilardino e Frey

È Liverpool-Fiorentina del 9 dicembre 2009 la partita europea più bella della storia della Fiorentina secondo gli ascoltatori di Radio Firenzeviola e i lettori di Firenzeviola.it. Nella Archivi Polverosi Cup giunta al termine quest'oggi, l'impresa della squadra di Prandelli ad Anfield ha stracciato le altre pretendenti con il 65% dei voti nella finalissima che vede piazzarsi al secondo posto dei ricordi del cuore dei tifosi viola la vittoria in casa dell'Arsenal con gol di Batistuta del 1999 (20% dei voti), al terzo posto invece si piazza Real Madrid-Fiorentina 2-0, finale di Coppa dei Campioni, mentre al quarto posto finisce con il 5% dei voti Fiorentina-Rangers Glasgow 2-1.

I ricordi di Gilardino e Frey

Per celebrare questa vittoria, Archivi Polverosi ha chiesto un ricordo a due degli eroi di quella sera. Il primo è Alberto Gilardino che realizzò la rete del 2-1 finale con l'ormai celeberrima esultanza davanti ai tifosi viola ad Anfield: "Di quella serata ho un ricordo che mi porto ancora dentro così come se lo portano dentro i tifosi viola. È stato l'apice della Fiorentina della Champions. In quello stadio, con così tanti tifosi al seguito, per me è stata una serata indimenticabile. Avere questo riconoscimento è qualcosa di eccezionale. Serata bellissima, fatta da una squadra composta da uomini. Tutti noi ci porteremo sempre dietro quel ricordo".

Gli fa eco Sebastien Frey: "Sono molto contento che i nostri cari tifosi abbiano scelto quella partita del 9 dicembre 2009. Penso che in quella partita abbiamo toccato il tetto d'Europa, considerando che il Liverpool era una delle squadre più importanti del continente. Arrivavamo da un 2-0 in casa in cui tutta la gente scoprì Stefan Jovetic che realizzò una doppietta, mentre ad Anfield ricordo il freddo, la pioggia, il classico clima inglese. Tutto è stato speciale: nel nostro destino quella partita doveva andare così. Non iniziammo nel modo migliore andando sotto 1-0, poi Jorgensen pareggiò e Gilardino ci portò in vantaggio. Quella partita divenne un assedio ma la forza del collettivo fece la differenza, portando a casa questa magnifica vittoria che rappresenta tanto per tutti noi. Abbiamo macchiato l'Europa di viola perché poche squadre prima di noi erano riuscite a vincere ad Anfield in competizioni europee. La chiamiamo la notte magica della nostra Fiorentina. A Firenze in migliaia ci accolsero all'aeroporto".