Arbitri, Bologna-Fiorentina affidata al signor Daniele Doveri

© foto di TuttoSalernitana.com
Oggi alle 14:00Primo Piano
di Redazione FV

L'Associazione Italia Arbitri ha pubblicato le designazioni arbitrali valide per la ventesima giornata di Serie A. Bologna-Fiorentina è stata affidata al signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato da Rossi L. e Fontemurato. Il quarto Uomo sarà Colombo, il Var Gariglio e l'aiuto Var Maresca. Questa la designazione completa:

DOVERI
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA