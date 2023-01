AQUILANI, Abbiamo vinto più volte: c'è del materiale

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo il trionfo in Supercoppa contro l’Inter: “È incredibile. Sono cinque medaglie, vuol dire che lavoriamo bene. Le finali le fanno due squadre, noi siamo qua continuamente. Sono contento, è il lavoro di sacrificio che fanno i ragazzi. Vuol dire che c’è materiale, che i giovani ci sono. Sono contento per loro, non so se faranno carriera ma di queste cose se ne ricorderanno per sempre”.

Prosegue: “Voglio precisare che ho uno staff importantissimo per me. L'abbiamo studiata bene, in campionato nelle ultime gare non avevamo avuto il dominio che cerchiamo. Oggi è andata bene, potevamo fare anche meglio ma era una finale, sono partite sporche. Si vincono anche con lo spirito e la voglia, oltre all’aspetto tecnico. L’esperienza ti porta a migliorare. Ma i ragazzi mi fanno stare tranquillo, abbiamo rischiato poco, poi l’Inter ci ha messo in difficoltà. Le partite non finiscono mai, è proprio alla fine che bisogna lottare e non mollare mai”.

Una dedica?

“La dedica va ai ragazzi, perché se lo meritano. Vincere è importante, noi lo abbiamo fatto più volte. Mi auguro abbiano il giusto premio e facciano carriera. Ma il campionato è ancora lungo, adesso c’è da fare bene e andare avanti al meglio”.