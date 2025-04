Cade al Viola Park l'Under 16 della Fiorentina. Il derby va all'Empoli, finisce 2-3

Oggi pomeriggio al Viola Park si è disputata l'ultima partita interna del campionato nazionale Under 16, girone C, che la Fiorentina ha perso nel derby con l'Empoli per 2-3. Ai viola di Balestracci non sono bastate le reti di Nwagwu e Ceccarini, superate da tre gol degli azzurri che si aggiudicano i tre punti nella penultima giornata di campionato. La Fiorentina andrà a Catanzaro nel fine settimana per chiudere così la propria stagione regolare.