ANTONELLI, Mayoral in viola? Al 98%. Vlahovic...

Stefano Antonelli, agente e intermediario, ha parlato ai microfoni di TMW della Fiorentina.

L'allenatore rivelazione?

"Dico Italiano senza dubbio. Mi iace il suo modo di interpretare il calcio. Ho parlato più volte con lui e mi ha colpito anche come carisma, idee e elasticità, nella capacità cioè di poter adattare il momento alla squadra e all'organico e viceversa".

Borja Mayoral verso la Fiorentina?

"Al 98%. La Viola in mezzo al campo è completa e Nico Gonzalez è imprescindibile: senza di lui non è uguale".

Il caso Vlahovic come verrà risolto?

"La Fiorentina farà una scelta di circostanza: rinnovare non rinnova, dunque il club vedrà se può cambiare subito a gennaio e trovare l'interlocutore giusto. Non credo debba regalarlo a gennaio, quindi a quel punto meglio provare a tenerlo fino a fine stagione. Parlando poi delle altre, l'Inter ha l'organico super completo e non farà nulla a mio parere se non qualcosa di prospettiva".