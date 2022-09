ANTONELLI A RFV, Mercato viola da top 3 in Italia

L'agente di mercato Stefano Antonelli, fondamentale anche nel passaggio di Rolando Mandragora alla Fiorentina nello scorso luglio, è stato intervistato a Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole "Il dato certo è che la Fiorentina fa pochi gol, ma al di là di questo sono fiducioso. Italiano sta formando una squadra con tanti titolari. Alcuni sono già su un buon livello, su altri deve ancora lavorare. Jovic è un campione ma al momento sta attraversando un periodo complicato, deve ritrovare una giusta condizione fisica e mentale, ma sul valore assoluto del giocatore non ci sono discussioni.

Sul turnover dico che ci sono stati episodi sfavorevoli ad Udine. Ma la rotazione dei titolari fa parte di un progetto di un club che vuole frequentare con continuità l'Europa. Per far questo servono più titolari, non puoi giocare con gli stessi per tutta la settimana. In Italia abbiamo l'ossessione per i tre punti, è una nostra prerogativa. Io ho però la sensazione che Italiano sta costruendo il mondo Fiorentina in vista di una competitività a lungo termine. Forse in difesa c'è qualche alternativa in meno, ma questo è stato un mercato complicato.

La Fiorentina per me è tra le tre squadre che hanno fatto gli investimenti migliori quest'estate, sicuramente più mirati. Il mercato non è per niente facile. Probabilmente ai viola manca un uomo per chiudere il pacchetto difensivo, ma non manca il titolare. La scelta di Jovic penso non sia da criticare. Adesso parlano tutti di Dia della Salernitana perché ha fatto tre gol consecutivi, quindi è tutto soggetto al momento. Sono passate solo cinque giornate, dobbiamo stare calmi. Fino ad Udine abbiamo tessuto le lodi di questa squadra, adesso non possiamo passare all'eccesso opposto. Per me la Fiorentina rimane una seria candidata per fare un campionato importante.

Su Mandragora posso dire che ancora deve dare ancora un 40% in più. Deve assimilare un pensiero di calcio diverso da quello a cui era abituato. Ricordatevi di Amrabat, che era il candidato numero uno ad andarsene, un "emarginato" della rosa. Oggi guai a chi lo tocca. Questo accadrà per tutti: la Fiorentina ha preso tutti grandi calciatori ed ognuno di loro darà anche il contributo, anche Mandragora.