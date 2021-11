ANDREAZZOLI, Sabato vogliamo quanto mancato

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, guarda già al prossimo impegno di campionato, il derby di sabato prossimo con la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Verona: "Ho fatto i complimenti alla squadra, si è comportata come desideravo si comportasse, venendo a giocare contro una squadra che sta dimostrando molto, che ha individualità importanti. Quello che non abbiamo ottenuto oggi cercheremo di ottenerlo sabato prossimo, ma se le intenzioni e il carattere sono quelli di stasera credo che potremo recuperare".