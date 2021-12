AMRABAT, Non convocato per motivi familiari

Sono stati da poco pubblicati i nomi dei giocatori della Fiorentina convocati per la gara di domani sera contro l'Hellas Verona. Nella lista non è presente, però, Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, non prenderà parte alla trasferta contro la sua ex squadra in quanto ha chiesto alla società di poter raggiungere la famiglia per motivi personali.