AMRABAT, Domani si opera per pubalgia

Sofyan Amrbat si opera. Trova conferme l'indiscrezione lanciata da SOS Fanta visto che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la notizia sarebbe confermata anche dalla Fiorentina. Il centrocampista marocchino è costretto a fare i conti con un infortunio e domani dovrà operarsi per risolvere un piccolo problema di pubalgia. Si sottoporrà a questo tenue intervento domani in Francia in modo tale da non avere successivi problemi e ricadute durante la stagione che verrà. Presumibilmente dovrà stare fuori circa 2-3 settimane.